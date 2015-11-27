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"الزراعة": تجرى اختبارات للقاح انفلونزا الطيور للتأكد من كفاءته

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"الزراعة": تجرى اختبارات للقاح انفلونزا الطيور للتأكد من كفاءته "الزراعة": تجرى اختبارات للقاح انفلونزا الطيور للتأكد من كفاءته
تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، خطتها التنفيذية للسيطرة على الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الداجنة، بإخضاع جمع لقاحات أنفلونزا الطيور من خلال العمل الرقابى على إنتاج اللقاحات وإجراء اختبار اللقاح، للتأكد من كفاءاتها وقدرتها على تكوين الأجسام المناعية ضد الفيروس وخاصة فى فصل الشتاء، قبل السماح بتداولها لضمان صلاحيتها للاستخدام.

وأضاف تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن خطة المكافحة تعتمد على تقليل الحمل الفيروسى، حتى لا يكون الانسان فى دائرة الخطر، من خلال توعية المواطن بأهمية ثقافة الإبلاغ، وتغيير ثقافة الفلاح بالتربية الصحيحة، وتطبيق قواعد الأمان الحيوى فى مجال الإنتاج الداجنى.

وكشف تقرير الخدمات البيطرية، عن إن الهيئة تعمل حاليا فى حصر جميع مزارع الداوجن القائمة بالمحافظات، بالتنسيق بين مديريات الطب البيطرى وقطاع الانتاج الحيوانى والداجنى، لتحديد العنابر المرخصة وغير المرخصة، لوضع خطة هدفها السيطرة على الأمراض والموقف الوبائى وتحديد الاحتياجات من التحصينات اللازمة لقطاع مزارع الدواجن أو تحديد احتياجات التربية الريفية من اللقاحات عن طريق حصر الحضانات بكل محافظة وطاقتها الانتاجية.

وأكد تقرير الهيئة، أن الخطة مستمرة لتحديد أعداد المزارع التى تم ترخيصها وغير المرخصة، والمرخصة وفقدت قواعد الأمان الحيوى،مشير إلى أنه يجرى تنفيذ برامج للتقصى النشط لمرض أنفلونزا الطيور من خلال متابعة الحالة الوبائية فى حضانات الدواجن، وتنفيذ برامج توعية لأصحابها، خاصة انهم يستحوذون على أغلبية الطيور التى يتم طرحها للتسويق على المستوى الريفى للقرى بمختلف المحافظات، والتى يتم بها التحصين مجانا للطيور.

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