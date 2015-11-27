عبد الله السناوى: اتجاه لتعيين شخصيات محسوبة على ثورة 25 يناير بالبرلمان

قال الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، إن المعينين فى البرلمان القادم موجود لهم معاير من الناحية الدستورية يعينون على أساسها، مشيراً إلى أنهم محددين عددياً بالإضافة إلى ضرورة أن تصل نسبة النساء من بينهم إلى 50 % من العدد الكلى.

وأضاف السناوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك اتجاه لتوسيع مشاركة الشخصيات والمجموعات السياسية المحسوبة على ثورة يناير، مشدداً على أنه لا يمكن أن تنشأ المعارضة بقرار، لافتا إلى أنه سواء عين الرئيس هذه المجموعات أو لم يعنيها فأن هذه المجموعات سوف تدخل إلى البرلمان، لأنه من ضمن مميزات انتخاب هذا البرلمان حتى وإن اختلفنا على تشكيله هو إعادة الشهية للحياة السياسية مرة اخرى.