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محافظ كفرالشيخ : توفير 5 وجبات بالمجمعات الاستهلاكية بمدن المحافظة بأسعار رمزية

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محافظ كفرالشيخ : توفير 5 وجبات بالمجمعات الاستهلاكية بمدن المحافظة بأسعار رمزية محافظ كفرالشيخ : توفير 5 وجبات بالمجمعات الاستهلاكية بمدن المحافظة بأسعار رمزية
أعلن محافظ كفرالشيخ الدكتور المهندس أسامة حمدى عبد الواحد، عن توفير 5 وجبات غذائية عائلية متنوعة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار رمزية وتتنوع هذه الوجبات لتشمل الوجبة الأولى، فرخة مجمدة 1 كيلو جرام بسعر 19 جنيهًا وكيس ملوخية بسعر 4 جنيهات,= وكيلو أرز بسعر 4 جنيهات بإجمالى مبلغ 27 جنيهًا ،الوجبة الثانية 1.100 كيلو جرام سمك (ماكريل – بورى ) بسعر 24 جنيهًا وكيلو أرز بسعر 4 جنيهات وكيس طحينة بسعر 1.5 جنيه، والوجبة بمبلغ إجمالى 29.5 جنيه ،الوجبة الثالثة: كيلو كبدة مستوردة بسعر 24 جنيهًا و 2 كيس مكرونة بسعر 3 جنيهات و2 كيس صلصة بسعر 2 جنيه بإجمالى مبلغ 29 جنيهًا ، الوجبة الرابعة: نصف كيلو جرام لحمة مجمدة بسعر 17 جنيهًا و2 كيس مكرونة بسعر 3 جنيهات و2 كيس صلصة بسعر 2 جنيه، بمبلغ إجمالى 22 جنيهًا.
>الوجبة الخامسة:- نصف كيلو جرام عدس بجبة بسعر 5.5 جنيه و 2 كيس مكرونة بسعر 3 جنيهات, وواحد كيلو أرز بسعر 4 جنيهات, وبرطمان صلصة بسعر 3 جنيهات، بمبلغ إجمالى للوجبة 15.5 جنيه.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه الوجبات الغذائية متوفرة حالياً وبهذه الأسعار بفروع الجمعيات الاستهلاكية بالشركة العامة لتجارة الجملة ” دلتا ماركت ” بفروعها على مستوى المحافظة، ويمكن للمواطن أن يشترى أصناف الوجبة الواحدة مجمعة أو منفصلة حسب حاجته؛ مشدداً على أمناء الفروع الالتزام بالأسعار والإعلان وتعديل الأسعار على الأصناف، وفرض الرقابة التموينية.

من جانبه قال وكيل وزارة بكفرالشيخ المهندس إبراهيم طلحة، أن هناك لجان من الوزارة ومديرية التموين تقوم بمتابعة الأسعار، وفرض إجراءات الرقابة الصارمة، لجودة وتوفير المعروض، وضبط الأسعار على مستوى المحافظة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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