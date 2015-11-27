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"مرور الجيزة":إنشاء مجمع تراخيص القيادة الجديد بالحوامدية خلال شهور

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"مرور الجيزة":إنشاء مجمع تراخيص القيادة الجديد بالحوامدية خلال شهور "مرور الجيزة":إنشاء مجمع تراخيص القيادة الجديد بالحوامدية خلال شهور
أكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط لمرور الجيزة، إن الإدارة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل انتهت من الرسوم الهندسية لمجمع تراخيص القيادة الجديد بالحوامدية، بهدف انشائها خلال الشهور المقبلة لتخفيف الأحمال عن وحدات المرور الأخرى، وتخفيف العبء على المواطنين.

وأضاف مدير إدارة التخطيط فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أنه سيتم تركيب كاميرات مجهزة بها وشاشات للتوعية المرورية على مداخل ومخارج الوحدة لتوضيح إجراءات التراخيص ونوعية الأوراق التى تتستخدم لاستخراج الرخصة.

وأوضح العقيد طاهر أن هناك خطة مرورية تسير عليها الإدارة للقيام بأعمال تطوير وإدخال أنظمة حديثة وبرامج تتماشى مع المواطنين لتخفيف الأعباء عليها للعمل على تيسير إجراءات الترخيص للمواطنين ومن ضمنها وحدة مرور "أكتوبر ونكلا والشيخ زايد وأوسيم" وتزويدها بكاميرات.

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