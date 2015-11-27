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مقتل 12 شخصا فى غارات على الرقة شمال سوريا

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مقتل 12 شخصا فى غارات على الرقة شمال سوريا مقتل 12 شخصا فى غارات على الرقة شمال سوريا
قتل 12 شخصا، بينهم خمسة أطفال فى غارات شنتها طائرات حربية على مدينة الرقة التى تعد معقل تنظيم داعش فى سوريا، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان اليوم الخميس.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "12 مدنيا، بينهم خمسة اطفال، قتلوا فى غارات استهدفت محيط مدرسة حطين فى مدينة الرقة"، دون ان يتمكن من تحديد ما اذا كانت الطائرات التى شنت الغارات روسية او تابعة للائتلاف الدولى بقيادة واشنطن.

وشهدت الرقة خلال الاسابيع الماضية غارات كثيفة تنفذها الطائرات الفرنسية التى تشكل جزءا من الائتلاف الدولى فضلا عن الطائرات الروسية، ردا على تبنى التنظيم المتطرف اعتداءات باريس فى 13 نوفمبر وحادث تحطم الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر.

ووفق عبد الرحمن فان عناصر التنظيم المتطرف اخلوا عددا من مقارهم ونقلوها الى الاحياء السكنية المكتظة بعدما دمرت الغارات الكثيفة العديد منها الاسابيع الماضية.

ودعا رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون الخميس الى دعم الغارات على مواقع تنظيم داعش فى سوريا بعد اسبوعين من اعتداءات باريس.

وقال كاميرون "يتم التخطيط والإعداد لبعض التهديدات الرئيسية لبلادنا فى الرقة"، مضيفا "علينا حرمان تنظيم داعش من ملاذ آمن فى سوريا".

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