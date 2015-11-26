لو مريض سكر.. أعرف أهمية تحليل الهيموجلوبين السكرى

تحليل الهيموجلوبين السكرى

أهمية تحليل الهيموجلوبين السكرى

قياس مستوى السكر من الوسائل المهامة للاطمئنان على حالة مريض السكر لضمان عدم تعرضه للمضاعفات، حتى يكون المريض واعيًا بمستوى السكر بالجسم ما يسهل ضبط مستواه بالدم ويجنبه التعرض للمضاعفات، وهو ما يستوجب إجراء بعض الفحوص والتحاليل الضرورية لمريض السكر مثل الهيموجلوبين السكرى.>حول ذلك تقول دكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر والباطنة ورئيس الجمعية العربية لأمراض السكر والميتابولزم، إن تحليل هيموجلوبين الدم عبارة عن قياس مستوى الجلوكوز فى خلايا الدم لمريض السكر فى كل 3 إلى 6 أشهر.>واستكملت د.إيناس قائلة: "هناك أنواع عديدة لتحاليل قياس مستوى السكر فهناك تحليل السكر العادى الصائم، وبعد تناول الطعام بساعتين يتم تحليل مستوى السكر الفاطر، إلا أن تحليل الهيموجلوبين السكرى يعتبر الأفضل نظرًا لأنه يفيد فى معرفة مستوى السكر بالدم على مدى الست شهور السابقة لإجراء التحليل الهيموجلوبين السكرى.

وتابعت د. إيناس قائلة: "فى حالة ارتفاع نسبة مستوى الهيموجلوبين السكرى لمريض السكر عن نسبة ما بين 6.5 إلى 7% فإن ذلك يكون مؤشرًا لزيادة فرص حدوث مضاعفات السكرى للمريض".

نصائح ضرورية لمريض السكر

>وتنصح د.إيناس بضرورة اهتمام مريض السكر بإجراء فحص الهيموجلوبين السكر لاكتشاف مضاعفات المرض مبكرًا.