للرجال.. كيف تتجنب الإصابة بالصلع؟

نصائح لتجنب الصلع

الصلع..كيف تتجنبه؟

الكثير من الرجال تؤرقهم مشكلة الإصابة بالصلع، فهى من أكثر المشكلات الشائعة بين الرجال بداية من مرحلة الشباب وحتى الكهولة.>الدكتورة ابتسام عمرو أخصائية الجلدية قدمت مجموعة من النصائح الهامة التى يمكنها أن تجنب الرجل على الأقل سرعة الإصابة بالصلع المبكر، فكما نعلم جميعا أن أقوى سبب للإصابة بالصلع هو السبب الوراثى.

-الابتعاد عن كل مستحضرات الشعر الرديئة كالشامبو والبلسم الملىء بالمواد والتركيبات الكيميائية والتى تسبب الكثير من الأضرار بالبصيلات والجذور.

- تجنب وضع الجل ومثبتات الشعر لأنها سبب فى تلفه

- تجنب الإهمال فى تناول الطعام المفيد لتغذية الشعر كالجرجير وشرب كميات كبيرة من المياه للترطيب.

- تجنب الإفراط فى استخدام السيشوار

-تجنب الفرد ومواده التى يلجأ إليها أغلب الشباب

-تهوية الشعر جيدا وموازنة ارتداء بعض القبعات الصوفية وغيرها عليه

>-غسيل الشعر بشكل منتظم دون إفراط أو منع، كل ٤ أيام أو ثلاث على سبيل المثال

>-العناية بتمشيط الشعر يوميا دون مغالاة