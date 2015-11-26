أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للرجال.. كيف تتجنب الإصابة بالصلع؟

Google+ Print
للرجال.. كيف تتجنب الإصابة بالصلع؟ للرجال.. كيف تتجنب الإصابة بالصلع؟
الكثير من الرجال تؤرقهم مشكلة الإصابة بالصلع، فهى من أكثر المشكلات الشائعة بين الرجال بداية من مرحلة الشباب وحتى الكهولة.

نصائح لتجنب الصلع


>الدكتورة ابتسام عمرو أخصائية الجلدية قدمت مجموعة من النصائح الهامة التى يمكنها أن تجنب الرجل على الأقل سرعة الإصابة بالصلع المبكر، فكما نعلم جميعا أن أقوى سبب للإصابة بالصلع هو السبب الوراثى.

الصلع..كيف تتجنبه؟

-الابتعاد عن كل مستحضرات الشعر الرديئة كالشامبو والبلسم الملىء بالمواد والتركيبات الكيميائية والتى تسبب الكثير من الأضرار بالبصيلات والجذور.

- تجنب وضع الجل ومثبتات الشعر لأنها سبب فى تلفه

- تجنب الإهمال فى تناول الطعام المفيد لتغذية الشعر كالجرجير وشرب كميات كبيرة من المياه للترطيب.

- تجنب الإفراط فى استخدام السيشوار

-تجنب الفرد ومواده التى يلجأ إليها أغلب الشباب

-تهوية الشعر جيدا وموازنة ارتداء بعض القبعات الصوفية وغيرها عليه
>-غسيل الشعر بشكل منتظم دون إفراط أو منع، كل ٤ أيام أو ثلاث على سبيل المثال
>-العناية بتمشيط الشعر يوميا دون مغالاة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365