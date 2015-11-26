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مشروبات طبيعية لعلاج فقر الدم

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مشروبات طبيعية لعلاج فقر الدم مشروبات طبيعية لعلاج فقر الدم
فقر الدم أحد أهم الأعراض المرضية التى تصيب صاحبها بالكثير من الأعراض المرضية، ومريض فقر الدم كثيرا ما يعانى حالة من الضعف العام تعيقه عن العيش بصحة وممارسة حياته ونشاطه يوميا، فقد يعانى مريض فقر الدم من صداع وتشوش إبصار مع حالة من التعب الدائم.

وكلنا نعرف الكثير من الأطعمة التى تساعد على التخلص من فقر الدم لدى مرضاه، ولكن يوضح خلال هذا الموضوع الدكتور محمد عيسى استشارى الباطنة مجموعة من أهم المشروبات التى تساعد على التخلص من فقر الدم وتساعد مرضاه كثيرا على الشعور بالنشاط والحيوية:

-عصير الرمان الطبيعى المعد منزليا غير الجاهز أو المعلب، أحد أهم العصائر التى تساعد على التخلص من فقر للدم

- كوب من عصير البرتقال الطبيعى يوميا يساعد كثيرا على التخلص من فقر الدم

-كوب من الليمون الطبيعى يساعد أيضا على تحسين حالة المريض

-كوب من عصير التفاح مفيد جدا فى تلك الحالة أيضا

- تناول كوب من الماء مضاف إليه العسل، أو أى نوع من أنواع العصائر الطبيعية ومضاف إليها للعسل الطبيعى يساعد على التخلص من فقر للدم

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