للحفاظ على صحة جلدك أثناء الاستحمام.. خليك فى الصابون وابعد عن اللوفة

الاستحمام من الأشياء الأساسية فى حياتنا، للحفاظ على النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض، كما أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية فى الجسم، ومن أهم أدوات الاستحمام "اللوف"، التى تساعد على تنظيف الجسم بأكمله، ولكن هل من المفيد استخدام اللوف باستمرار أثناء الاستحمام؟.

وفى هذا السياق، يوضح الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن الاستحمام يعد من أهم العادات التى ينصح بها بشكل يومى، لأنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية فى الجسم، وتنظيفه ومنع الروائح الكريهة.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أنه ينصح بالاستحمام بالصابون وتجنب الاستحمام باللوف المصنوع من نبات اللوف، لأننا بعد الاستحمام نتركها وهى مليئة بالماء ونقوم مرة أخرى باستخدمها بعد أن تنشف، وهذا يتسبب فى نمو نوع من البكتريا على أليافها تضر الجلد وتنتقل للجسم وتؤثر على حيويته ونضارته.

وينصح رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، بضرورة الاستغناء عن اللوف عند الاستحمام واستبدالها بالصابون لأن هذا لا يتسبب فى حدوث أى أضرار على صحة الجلد.