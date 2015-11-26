أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للحفاظ على صحة جلدك أثناء الاستحمام.. خليك فى الصابون وابعد عن اللوفة

Google+ Print
للحفاظ على صحة جلدك أثناء الاستحمام.. خليك فى الصابون وابعد عن اللوفة للحفاظ على صحة جلدك أثناء الاستحمام.. خليك فى الصابون وابعد عن اللوفة
الاستحمام من الأشياء الأساسية فى حياتنا، للحفاظ على النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض، كما أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية فى الجسم، ومن أهم أدوات الاستحمام "اللوف"، التى تساعد على تنظيف الجسم بأكمله، ولكن هل من المفيد استخدام اللوف باستمرار أثناء الاستحمام؟.

وفى هذا السياق، يوضح الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن الاستحمام يعد من أهم العادات التى ينصح بها بشكل يومى، لأنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية فى الجسم، وتنظيفه ومنع الروائح الكريهة.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أنه ينصح بالاستحمام بالصابون وتجنب الاستحمام باللوف المصنوع من نبات اللوف، لأننا بعد الاستحمام نتركها وهى مليئة بالماء ونقوم مرة أخرى باستخدمها بعد أن تنشف، وهذا يتسبب فى نمو نوع من البكتريا على أليافها تضر الجلد وتنتقل للجسم وتؤثر على حيويته ونضارته.

وينصح رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، بضرورة الاستغناء عن اللوف عند الاستحمام واستبدالها بالصابون لأن هذا لا يتسبب فى حدوث أى أضرار على صحة الجلد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365