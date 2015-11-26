صور| وزير الثقافة يشهد إعلان أسماء الفائزين في مسابقة «الصوت الذهبي»

شهد حلمي النمنم وزير الثقافة مساء اليوم الخميس، حفل توزيع جوائز مسابقة “الصوت الذهبي” التي أقامها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس محمد أبو سعده.

بدأ الاحتفال بتقديم الأصوات الـ14 المشاركين في التصفية الأخيرة حيث غنوا أروع الكلمات لكبار العمالقة مثل سيد درويش، والموسيقار محمد عبد الوهاب، وفايزة أحمد، وفريد الأطرش، والعندليب عبد الحليم حافظ، وعليا التونسية بمصاحبة المايسترو مدحت عبد السميع.

وكان الصندوق أعلن عن هذه المسابقة في يوليو الماضي فتقدم لها 165 موهبة غنائية من محافظاتٍ: القاهرة، والسويس، وشمال سيناء، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والفيوم، والمنوفية، وأسوان، وجنوب سيناء، محافظة الإسماعيلية، وعبر ثلاث تصفيات قامت لجنة التحكيم باختبارات للمتسابقين الذين بلغ عددهم في المرحلة الثانية من التصفيات 45 صوتًا غنائيًا.

أما المرحلة الثالثة التي شهدت ختامها الليلة فقد بلغ عدد المتسابقين فيها 14 صوتا غنائيا وشهدت تنافسا حقيقيا بين المتسابقين، حيث وضعت لجنة التحكيم مراحل تصاعدية في أصول الغناء العربي، بدأت بالأغنية فالقصيدة فالموشح والدور، بهدف صقل هذه المواهب وتقديمها إلى الساحة الغنائية المصرية والعربية، وهي مزودة بكافة الوسائل التي تتيح لها مساحة لائقةً تحت شمس الإبداع.

ومنحت جائزة أفضل صوت ذهبي المركز الأول محمد حسين شطا حيث حصل على مبلغ 10 آلاف جنيه، بينما فاز بالمركز الثاني هلا طارق رشدي وقد حصلت على مبلغ 7 آلاف جنيه، بينما حصلت صاحبة المركز الثالث أمينة أبو بكر على 5 آلاف جنيه.

وحصد المركز الرابع حسام هشام والمركز الخامس مروان عبد المنعم، أما المركز السادس فاز به نانسي عصام والمركز السابع كان من نصيب إسلام رفعت والمركز الثامن أحمد عبد السلام، فبما فازت بالمركز التاسع أمينة حسن و العاشر هشام صفوان.

وسوف يتم منح جميع الفائزين منحة دراسية مجانية في بيت الغناء العربي الذي يديره الفنان محسن فاروق، بالإضافة إلى عمل حفلات لهم – بحسب توجيه وزير الثقافة – عن طريق صندوق التنمية الثقافية في مراكز الإبداع التابعة للصندوق ومسارح وزارة الثقافة، كما تقرر على الفور تنظيم حفلة لهذه الأصوات بمدينة شرم الشيخ إسهاما من وزارة الثقافة في دعم السياحة.

شهد الحفل حضور كل من الدكتور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمطرب الكبير محمد الحلو، ود.مها العربي عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، ود.أحمد عواض رئيس المركز القومي للسينما، والموسيقار الدكتور طارق شرارة، ود. نيفين الكيلاني عميد معهد النقد الفني، ونادية مبروك رئيس الإذاعة، والموسيقار سامي الحفناوي، والفنانة نانسي فاروق.

> الحفل رؤية وإعداد عماد عبد المحسن، رؤية سينمائية ضياء داوود، ديكور محمد الغرباوي، وإضاءة المهندس ياسر شعلان.