وزير الدفاع الفرنسي: المقاتلات البريطانية سيكون لها دور في الضغط على داعش

قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان في عمود صحفي يوم الخميس إن قدرات سلاح الجو البريطاني سيكون لها أثر ملموس في قتال تنظيم داعش بسوريا بفضل دقة ضرباتها التي ستزيد الضغط على التنظيم.

ونشرت مقالة الوزير الفرنسي في صحيفة جارديان البريطانية بعد أن حث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعضاء البرلمان يوم الخميس على دعم غارات جوية بريطانية على داعش في سوريا. وقال كاميرون لأعضاء البرلمان إن بريطانيا لا ينبغي أن “تترك مهمة الحفاظ على أمنها لدول أخرى.”

وبحسب رويترز كتب لو دريان في المقال الذي نشر بموقع جارديان على الإنترنت “نحن بحاجة لقدرات بريطانيا الدفاعية لكسب الحرب. سلاح الجو الملكي (البريطاني) مشارك بالفعل في العمليات بالعراق. مشاركته في سوريا سيكون لها أثر عملي.”

وأضاف “لدى سلاح الجو الملكي قدرات كبيرة بفضل دقة ضرباته والدعم من خلال عمليات الاستطلاع الجوي وإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو. وتلحق طائراته من نوع تورنادو وطائراته بدون طيار وبشكل يومي ضررا بالغا بتنظيم داعش في العراق. الاستفادة من هذه القدرات في سوريا من شأنه أن يشكل ضغطًا إضافيًا وشديدًا على شبكة داعش الإرهابية.” وداعش هو الاختصار غير الرسمي للاسم السابق لداعش.