أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الدفاع الفرنسي: المقاتلات البريطانية سيكون لها دور في الضغط على داعش

Google+ Print
وزير الدفاع الفرنسي: المقاتلات البريطانية سيكون لها دور في الضغط على داعش وزير الدفاع الفرنسي: المقاتلات البريطانية سيكون لها دور في الضغط على داعش

أرشيفية -وزير الدفاع الفرنسي 

قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان في عمود صحفي يوم الخميس إن قدرات سلاح الجو البريطاني سيكون لها أثر ملموس في قتال تنظيم داعش بسوريا بفضل دقة ضرباتها التي ستزيد الضغط على التنظيم.

ونشرت مقالة الوزير الفرنسي في صحيفة جارديان البريطانية بعد أن حث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعضاء البرلمان يوم الخميس على دعم غارات جوية بريطانية على داعش في سوريا. وقال كاميرون لأعضاء البرلمان إن بريطانيا لا ينبغي أن “تترك مهمة الحفاظ على أمنها لدول أخرى.”

وبحسب رويترز كتب لو دريان في المقال الذي نشر بموقع جارديان على الإنترنت “نحن بحاجة لقدرات بريطانيا الدفاعية لكسب الحرب. سلاح الجو الملكي (البريطاني) مشارك بالفعل في العمليات بالعراق. مشاركته في سوريا سيكون لها أثر عملي.”

وأضاف “لدى سلاح الجو الملكي قدرات كبيرة بفضل دقة ضرباته والدعم من خلال عمليات الاستطلاع الجوي وإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو. وتلحق طائراته من نوع تورنادو وطائراته بدون طيار وبشكل يومي ضررا بالغا بتنظيم داعش في العراق. الاستفادة من هذه القدرات في سوريا من شأنه أن يشكل ضغطًا إضافيًا وشديدًا على داعش الإرهابية.” وداعش هو الاختصار غير الرسمي للاسم السابق لداعش.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل