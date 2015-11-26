أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أهالي العوامية يدعون للتظاهر غدًا للمطالبة بحق مواطن توفى بعد تعذيبه بقسم شرطة الأقصر

Google+ Print

255أطلق عدد من أهالي منطقة العوامية، جنوب مدينة الأقصر، دعوة للتظاهر، غدًا، عقب صلاة الجمعة؛ للمطالبة بمحاكمة ضباط قسم شرطة الأقصر، المتسببين في وفاة مواطن بعد احتجازه بنحو ساعة.

وقال بيان نشر على صفحة «كلنا طلعت شبيب»، التي دشنها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن مسيرة سلمية ستخرج من المسجد العتيق حتى مجمع المحاكم، وذلك للتضامن مع أهالي العوامية وأسرة طلعت شبيب الذي قتل على يد أفراد الشرطة، بحسب البيان.

وأشار البيان، أن للمسيرة 5 مطالب أساسية هي: تحقيق مصالحة شعبية بين الشرطه وأهالي الأقصر، مطالبة «النائب العام» بالتحقيق فى الواقعة، معرفة المتسبب الحقيقي وتقديمه للمحاكمة فورًا، اعتذار رسمى من «وزير الداخلية» على إنتهاكات الشرطة والتعويض المادي والمعنوي لأسرة القتيل، عدم انتهاك قوانين الحريات وحقوق الإنسان وتفعيل قوانين الحريات علي أرض الواقع.

 

Capture

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا