أهالي العوامية يدعون للتظاهر غدًا للمطالبة بحق مواطن توفى بعد تعذيبه بقسم شرطة الأقصر

أطلق عدد من أهالي منطقة العوامية، جنوب مدينة الأقصر، دعوة للتظاهر، غدًا، عقب صلاة الجمعة؛ للمطالبة بمحاكمة ضباط قسم شرطة الأقصر، المتسببين في وفاة مواطن بعد احتجازه بنحو ساعة.

وقال بيان نشر على صفحة «كلنا طلعت شبيب»، التي دشنها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن مسيرة سلمية ستخرج من المسجد العتيق حتى مجمع المحاكم، وذلك للتضامن مع أهالي العوامية وأسرة طلعت شبيب الذي قتل على يد أفراد الشرطة، بحسب البيان.

وأشار البيان، أن للمسيرة 5 مطالب أساسية هي: تحقيق مصالحة شعبية بين الشرطه وأهالي الأقصر، مطالبة «النائب العام» بالتحقيق فى الواقعة، معرفة المتسبب الحقيقي وتقديمه للمحاكمة فورًا، اعتذار رسمى من «وزير الداخلية» على إنتهاكات الشرطة والتعويض المادي والمعنوي لأسرة القتيل، عدم انتهاك قوانين الحريات وحقوق الإنسان وتفعيل قوانين الحريات علي أرض الواقع.