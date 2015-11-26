إكرامي: بعض المباريات تحتاج شريف بدلا من الشناوي

يرى إكرامي أسطورة حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر، أن نجله شريف إكرامي أفضل من أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك.

وقال إكرامي: "شريف أفضل من الشناوي في عدة عوامل الخبرة والأداء وإمكانيات، ولا أحد يختلف على ذلك".

وأضاف عبر قناة الحياة 2: "أعتقد لو حدثت أي هزة سيقوم كوبر بإجراء تعديلات على مركز حراسة المرمى، كما أجرى تعديلات على التشكيل بعد مباراة تشاد".

وتابع: "هناك مباريات للمنتخب تحتاج إكرامي أكثر من الشناوي، خاصة التي تحتاج للخبرة وتجاوز الضغط العصبي، لأن المنتخب لم يلعب مباريات قوية حتى الآن".

وحول المباراة القادمة للمنتخب أمام نيجيريا في تصفيات كأس أفريقيا، رد إكرامي: "من الطبيعي أن يلعب الشناوي باعتباره الأساسي حاليًا، ولكن الوقت لا يزال مبكرًا، ومن الممكن أن تحدث تغييرات عديدة في الشهور القادمة".

وأتم: "التدوير بين حراس المرمى في المنتخب مقبول، ولكن الأندية مرفوض، وأعتقد أنه سيحدث تدوير في المنتخب الفترة القادمة".