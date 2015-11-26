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وزير التنمية المحلية: حركة المحافظين عقب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب

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وزير التنمية المحلية: حركة المحافظين عقب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب وزير التنمية المحلية: حركة المحافظين عقب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب

وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد ذكي بدر

أكد وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد ذكي بدر، أن ملامح حركة المحافظين أوشكت على الانتهاء لإصدارها قريبًا عقب الانتهاء من جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وقال الوزير على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر “الطب التكاملي لأمراض الصدر، اليوم الخميس، والذي تنظمه جامعة أسيوط بالتعاون مع جامعة أسوان، يجرى تقييم جميع المحافظات وفقا لمعدلات الأداء، موضحًا أن الوزارة انتهت من إعداد خطتها التي سيتم عرضها على مجلس النواب القادم، لافتًا إلى أن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بدأ زيارته لكافة المحافظات لمناقشة ملامح خطط وبرامج الوزرارت لوضعها ضمن أجندة بشكل كامل أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية انتهت من 80 % من خطتها الخاصة بالمشروعات والبرامج وأداء العمل في مختلف المحافظات، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن الوزارة بدأت جهودها لإعادة تحسين الأداء من خلال إعادة هيكلة الوزارة بهدف تحسين مستوى الخدمة بما يعود لمصلحة المواطن، إضافة إلى تحسين الخدمات في المحافظات من خلال الارتقاء بمستوى مراكز الخدمات الجماهيرية وأجهزة المحليات وميكنة أماكن تقديم الخدمات بهدف سرعة الاستجابة للمواطن وشكاوى الجماهير.

ولفت الوزير إلى أنه يجرى أيضا دراسة مشكلة قيود الارتفاع في بعض المحافظات بما لا يتعارض أيضا مع العوامل والضوابط الخاصة المنظمة لأعمال البناء، والامتداد الحضاري والطبيعي لهذه المحافظات، وأنه سيتم إصدار الإجراءات المنظمة لقيود الارتفاع بالشكل المطلوب بعيدا عن العشوائية.

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