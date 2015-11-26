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من منع جورج وسوف من رؤية ابنته؟

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الخميس 26-11-2015 16:37

بلغ عمر ابنة سلطان الطرب جورج وسوف «» شهرين من زوجته الثانية ندى زيدان بطلة الراليات القطرية، ولم يستطع أن يراها؛ بسبب صعوبة حصوله على تأشيرة دخول إلى قطر، حيث تمت ولادة ابنته.

وأكدت مصادر أن الوسوف أكد عدم وجود أية خلافات بينه وبين زوجته تمنعه من رؤية ابنته، وأنه يسعى جاهداً للحصول على تأشيرة الدخول؛ كي يتمكن من الدخول إلى الدوحة.
يذكر أن "عيون" هي الابنة الوحيد لوسوف، علماً بأن لديه ثلاثة شبان هم: وديع، حاتم، وجورج جونيور، من زوجته الأولى شاليمار.

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سيدتي

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