صور | فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لجمعية الطب التكاملي بأسوان

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لجمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم بجامعة أسيوط، والمنعقدة بمحافظة أسوان تحت عنوان “الجديد في أمراض القلب والصدر وعلاقة كل منهما بالآخر”.

حضر المؤتمر، الدكتور أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، وعدد كبير من عمداء كليات الطب وأساتذة الصدر والقلب بمختلف الجامعات المصرية.

وقالت الدكتورة مها الخولي مقررة المؤتمر أن مؤتمر الطب التكاملي يتناول مجموعة قواعد تنظم علاج المرضى من جميع الاتجاهات بتشخيص المرض الذي يعاني منه المريض سواء قلب أو صدر وبتشخيص المرض الذي يعاني منه المريض والأمراض المصاحبة له بشكل تكاملي، وأضافت أن المؤتمر سبقه 6 ورش عمل لتدريب شباب الأطباء تدريب عملي على كيفية انعاش القلب الرئوي واشاعات الصدر والإيكو وأمراض اضطرابات النوم .

وقال دكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط الأسبق ورئيس جامعة بدر الحالي ورئيس جمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم بجامعة أسيوط، أن فكرة الطب التكاملي هي التشخيص الصحيح للحالات المتوسطة والمتأخرة فلابد أن يكون هناك تكامل بين الأطباء في التشخيص بحيث نوفر وقت في العلاج وتقصير الطريق على المريض لأن لو قام بالتشخيص طبيب واحد سيكون في 20 اتجاه أما لو التشخيص تكاملي بمجموعة من الأطباء متخصصيين سيتم توفير وقت وفي نفس الوقت توفير التكاليف على المريض، وأضاف كل عام نقوم بإختيار موضوع والمتكامل معه مثلاً أمراض الصدر والأمراض المتصلة بها أمراض باطنة وأمراض قلب والتخدير والعناية المركزة لكي نكون قادرين على تحديد المرض .

وقال دكتور طارق الجمال عميد كلية طب أسيوط أن الهدف من المؤتمر إحياء فكرة الطب التكاملي لأن كل فرع من تخصصات الطب الكثيرة يقوم تنظيم مؤتمر على حدا ولكن هناك أمراض مشتركة ما بين مثلاً الصدر والقلب تخصص الامراض الصدرية وتخصص جراحة القلب والأوعية الدموية ونقوم بالبحث في النقاط المشتركة، مشيراً إلى أن مكثف جدا في المادة العلمية ما بين ورش عمل وجلسات وحلقات مناقشة على مدار 4 ايام.