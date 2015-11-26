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ريهام سعيد: فخورة بباسم يوسف رغم أذيته لي

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الخميس 26-11-2015 14:58

استطاع الإعلامي الساخر باسم يوسف أن يعيد الإعلامية ريهام سعيد إلى الأضواء من جديد، بعد قضيتها الشهيرة وما تلاها من وقف برنامجها "صبايا الخير"، من خلال تدوينة لها على الفيس بوك أعربت فيها عن فخرها بالإعلامي باسم يوسف الذي قدم جوائز مهرجان الإيمي أواردز في دورته الـ 43 حيث كتبت قائلة "بالرغم من ما سببهولى من أذى أنا فخورة بباسم يوسف إنه قدم جوائز الإيمي"..
وكان باسم قد طالب عبر "تويتر" من الشركات الراعية لبرنامج ريهام "صبايا الخير"، سحب إعلاناتها من البرامج على أن يتولى هو مهمة الإعلان لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مجاناً، وبالفعل استجابت بعض الشركات لطلبه لمعرفتها بمدى الشعبية التي يتمتع بها الإعلامي الساخر.

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سيدتي