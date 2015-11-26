هذه هي بديلة نسرين طافش في مسلسل "خاتون"

بعد التكتم الكبير من قبل شركة غولدن لاين للإنتاج والتوزيع الفني، عن شخصية «خاتون» في المسلسل الذي يحمل اسمها بعد اعتذار الفنانة نسرين طافش عن الدور، علمت "سيدتي نت" من مصادر مقربة أن الدور قد أسند للفنانة كندة حنا بالاتفاق مع بطل العمل الفنان سلوم حداد.

العمل يعتبر من أضخم الإنتاجات العربية لهذا العام قد اكتمل أبطاله، بعد أن استقطب نجوماً من عدة دول عربية من بينهم يوسف الخال ونادين ولسون نجيم اللذان سافرا إلى دمشق ليبدآ تصوير دوريهما في المسلسل.