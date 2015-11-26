ريكاردو كرم : فيروز لديها هفوات والعناية الإلهية شفت ابني من السرطان

حل الإعلامي ريكاردو كرم مساء أمس الأربعاء ضيفاً على برنامج " بلا تشفير " مع الإعلامي تمّام بليق عبر شاشة الجديد في حوار شيق تميّز بالصراحة المطلقة.

في الفقرة الأولى من البرنامج ، تحدّث ريكاردو كرم عن السيّدة فيروز فقال إنها تأخذه إلى زمن جميل ومسافات جميلة ، وتعيده إلى الماضي الجميل وأوجهه البسيطة .

ريكاردو أكّد أن فيروز قابلة للإنتقاد لأن لديها هفوات وثغرات ، فهي ملك الناس وليست ملك عائلتها وأبناءها . وإعتبر أن فيروز لم تستغل حب الناس لها ولم تسمح لهم بالتعبير عن حبّهم ، في إشارة منه إلى غيابها عنهم

. وعن إجراء حوار تلفزيوني معها ، أكّد ريكاردو أنه كان حلماً له ولكنّه لم يعد الأن ، لأن الزمن ليس لصحاله .

ريكاردو تطرّق إلى موضوع مرض إبنه نديم ومعاناته حيث تحدّث عن هذه التجربة التي وبفضل صلوات المحبين والعناية الإلهيّة إستطاع نديم التغلّب عليه . وتمنّى ريكاردو من الله أن يحمي كل أطفال الناس وأن يعطيهم الصحّة .

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خسرت والدي وأنا في بطن أمي

في الفقرة الثانية ، تحدّث ريكاردو عن شخصيّته حيث أكّد أنه إنسان قوي ، صلب وعنيد وليس مزاجيّاً فهو ينتمي إلى الشعب العنيد مثلما قال " زياد الرحباني " .

كما تطرّق إلى نشأته في فنزويلا وخسارته لوالده وهو في بطن والدته . وإعتبر ريكادرو أن لوالدته دور كبير في المرحلة التي وصل لها حيث اكّد أنه على الرغم من خسارة والده إلا أنه عاش حياة سعيدة وحياة إبتسمت له في وجود القليل من الظلام فيها .

ريكاردو لم يستطع رسم شكل والده ولكنّه أكّد أن يعرف بعد الطرائف عنه وأنه ورث منه المرح ، روح النكتة والإرادة مؤكّدا أنه يتواصل فكريّا معه على طريقته ، وحول ما إذا كان مستعداً ليدفع عمره ليرى والده أجاب : " لا أفرّط في عائلتي كي أرى والدي مجدّداً " .

وخلال هذا اللقاء تطرّق الإعلامي ريكاردو كرم إلى عدّة مواضيع دينيّة حيث أكّد أن ليس كل شيء وضعته الكنيسة يطبّقه في حياته . ريكادرو إعترف بأنّه لا يمانع بأن تعيش إبنته المساكنة حيث سبق وعاشها في حياته وتابع قائلاً : أنا مع المساكنة ، الإجهاض و الزواج المدني " .

وحول عدم معرفته بطوني بارود ، طوني خليفة ونيشان ، إعتبر ريكاردو أن ما نشر عن لسانه هو أمر محرّف وغير صحيح . وعن أصدقاءه في الوسط الإعلامي أجاب : " تجمعني صداقات ب غابي لطيف ، ماغي فرح ، جيزيل خوي مارسيل غانم وزياد نجيم " .

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" لو كنت "

وفي الفقرة الأخيرة من البرنامج عرض الإعلامي تمّام بليق مجموعة من الصور لشخصيات ليجيب الإعلامي ريكاردو كرم على كل منهم على النحو التالي :

مارسيل غانم : كنت إبتسمت أكثر !

الوليد بن طلال : كنت أنجبت المزيد من الأولاد

نازك الحريري : أعود إلى بيروت وأفتح منزلي إلى المحبين

ماغي فرح : كنت إنتقلت إلى المقلب الآخر أي الإعلام العربي ، وهي أكبر خسارة للتلفزيون اللبناني والعربي

إعلاميّة تقول لها Chapeau bas : ليا سلامة

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