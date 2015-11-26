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بالصور.. جولة انتخابية لنائب رئيس "النور" بالدائرة الأولى فى كفر الشيخ

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بالصور.. جولة انتخابية لنائب رئيس "النور" بالدائرة الأولى فى كفر الشيخ بالصور.. جولة انتخابية لنائب رئيس "النور" بالدائرة الأولى فى كفر الشيخ
شهدت مدينة كفر الشيخ "الدائرة الأولى" جولة انتخابية للسيد مصطفى خليفه نائب رئيس حزب النور، بحى القنطرة البيضاء شرق مدينة كفر الشيخ.

وصافح السيد خليفه المارة بالشوارع، وتوجه لمحالاتهم وعدد من منازلهم، يرافقه عدد من أعضاء حزب النور وأهالي القنطرة البيضاء.

وأكد السيد مصطفى خليفه نائب رئيس حزب النور أنه في خدمة كل المصريين دون تفرقة بين أى مواطن مصرى يعيش على أرض ، فالجميع لهم حقوق وعليهم واجبات، مشيراً إلى أن لديه برنامجاً خاصاً بأهالى الدائرة والمحافظة وبكل المصريين فى كل المحافظات .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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