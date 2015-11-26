5 علاجات فعّالة للتخلص من التجاعيد

إذا سألنا عن أهم مشكلة من مشكلات التجميل التي تؤرق النساء في وقتنا الحالي قد تشير الإجابات بمعظمها إلى مشكلة التجاعيد. فالكثيرات من السيدات يعانين من مشكلة التجاعيد، ويردن التخلص منها، بأسرع وقت ممكن؛ وقد يصبحن على استعداد تام لإنفاق الكثير من المال على منتجات مكافحة التجاعيد، التي قد لا تؤدي في معظم الأحيان إلى النتيجة المرجوة.

لذلك، ها هو "سيدتي نت" يقدم لك دليله للعلاجات الفعّالة والسريعة للتخلص من التجاعيد:

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1-الوقاية من الشمس: إن أهم سبب من أسباب ظهور التجاعيد هو التعرض لأشعة الشمس من دون تطبيق واقٍ من الشمس، بينما يساعد وضع الواقي طوال السنة على منع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. اهتمي به يومياً قبل الخروج من المنزل.

2-حقن BOTOX, DYSPORT, AND XEOMIN: هي حقن منتشرة الآن، ومن ميزاتها مساعدة العضلات على النمو، مما يؤدي إلى تخفيف التجاعيد بشكل سلس. وتعتبر هذه الحقن من العلامات الرائدة في مجال التجميل، فهي قادرة على إعطاء نتائج رائعة في غضون أشهر قليلة.

3-RETINOL, ANTIOXIDANTS: الريتينول مشتق من فيتامين A، الذي يحارب التجاعيد ويساعد على تجديد البشرة، كما أنّه يبني طبقةً سميكةً من الكولاجين، مما يجعل البشرة أكثر سلاسةً.

4-الليزر: يعمل الليزر على محو أضرار أشعة الشمس التي تساعد على ظهور التجاعيد، كما أنّ الطاقة الضوئية التي تستخدم فيه تعمل على تقشير طبقات الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي للتخلص من التجاعيد. يكون العلاج ما بين ثلاثة أو أربعة أيام فقط.

5-المكملات الغذائية: تساعد المكملات الغذائية، التي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، على تجديد شباب البشرة من الداخل. احرصي على تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، كما يمكنك استبدالها بمكملات غذائية لحماية بشرتك من التجاعيد.

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