اسألي ميرنا: أريد أسهل طريقة لأحصل على بشرة مشرقة !

وردنا أكثر من سؤال عن كيفيّة الحصول على بشرة مشرقة في أقلّ من ثانية.

والإجابة كالعادة سهلة وبسيطة مع ميرنا، ويمكنك تنفيذها في المنزل في أيّ وقت من النهار. تابعي معنا هذه الخطوة الجماليّة، التي تعدّ الأسهل والأفضل في مجال العناية بجمالك في المنزل.

كل ما عليك هو فرك وجهك الخالي من المكياج بقطعة أو شريحة من الليمون الحامض. افركي وجهك بطريقة دائريّة تصاعدية لمدة دقيقة فقط.

بعدها، ستحصلين على نتائج عديدة، تذهلين بها!

تابعي هنا :اسألي ميرنا : كيف أضع الكونسيلر بالطريقة الصحيحة ؟

ومن بين هذه النتائج:

- الحصول على بشرة وجه مشدودة على الفور

- انتعاش بشرتك، وستكتسب نضارة ذهبية

- إزالة الليمون الرؤوس البيضاء والسوداء

- التخلّص من البقع الداكنة والنمش أيضاً

- ترطيب وجهك بفضل الأسيد والمكونات الموجودة في الحامض

- التخلّص من البشرة الدهنية ولمعانها.

كلّ هذا وأكثر من الفوائد الجماليّة ستحصلين عليها بلحظة واحدة...!

ما رأيك ؟

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