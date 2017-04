الماس يعتني بقدميك مع Velvet Smooth Express Pedi من شول

Velvet Smooth Express Pedi With Diamond Crystals هي أحدث وأجدد ما ابتكرته شول Scholl وهي عبارة عن آلة خاصة تقوم بإزالة طبقات الجلد الميتة والعميقة لتحصلي على بشرة فائقة النعومة. فتعرفي في سيدتي على مميزاتها وتفاصيلها:

تعتبر مشاكل القدمين وتشققاتها من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها حوالي 93 من 100، لهذا الحل السحري موجود اليوم بين يديكم مع إبتكار شول الجديد.

• شول خبير العناية رقم 1 في العالم، مع آلته الجديدة Velvet Smooth Express Pedi With Diamond Crystals، فتحصلين على قدمين جميلتين ومن دون عناء.

• إنه جهاز جديد من شأنه أن يحقق حلمك من استخدام واحد.

• يمكنك الاختيار بين ثلاث أسطوانات حسب حالة جلدك سواء لإزالة الجلد الميت العميق أو لمنح بشرتك النعومة المطلوبة.

ماذا الماس في جهاز Velvet Smooth Express Pedi With Diamond Crystals؟

الماس معروف بفعالية في العلاجات التجميلية وخصوصاً التقشير، وهو يدخل في مستحضرات العناية بالبشرة واللوازم الطبية.

لماذا يحتوي الجهاز على أسطوانات مختلفة؟

معظم المستهلكين استخدموا بالفعل نوعين من الحبيبات المختلفة، أما النوع الثالث فيأتي مع تحبب أقوى للمزيد من والليونة.

ما هي مزايا Velvet Smooth Express Pedi With Diamond Crystals؟

• فعالة في إزالة الجلد الجاف والصلب.

• تمنحك قدمين ناعمتين وحريريتين.

• سهلة الاستخدام.

• آمنة تماماً.

• تضاهي العلاج في أيّ مركز.

ما هي الخطوة التالية لشول؟

ستستمر شول بالاهتمام والعناية بجمال أقدام السيدات في الشرق الأوسط بطرق رائعة لتحافظ على جمال المرأة ونعومة بشرتك.