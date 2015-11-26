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شرطة الفجيرة تنقذ امرأة مخطوفة

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شرطة الفجيرة تنقذ امرأة مخطوفة شرطة الفجيرة تنقذ امرأة مخطوفة

تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، من القبض في زمن قياسي على شخص تمكن من خطف امرأة آسيوية، حيث تعود تفاصيل الجريمة، أنه في تمام الساعة الخامسة من فجر أمس، ورد بلاغ من قبل سائق سيارة أجرة إلى غرفة العمليات، يفيد بتعرض امرأة من الجنسية الآسيوية لعملية اختطاف وسحبها بقوة من مركبته من قِبل مجهولين في مدينة الفجيرة.

وفور ورود البلاغ، تم الانتقال إلى مكان الواقعة من قبل الجهات الأمنية، وتبين أن المتهم اتجه إلى مدينة كلباء، وتم متابعته ومطاردته. وبالتنسيق مع شرطة كلباء، تم ضبطه خلال أقل من ساعة من تلقي البلاغ، وإنقاذ المجني عليها، والحيلولة دون إتمام جريمته، وبالقبض عليه، تبين أنه يدعى (ي.م.ش) خليجي الجنسية، يبلغ من العمر (31) سنة، وبرفقته متهم آخر يدعى (ع.س.م) من الجنسية نفسها.

وأشار العميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، إلى أن رجال الشرطة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والتحايل على الأنظمة والقوانين في الدولة، كما أشاد بيقظة فريق التحريات والمباحث الجنائية في تفانيهم بأداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليهم، وسرعة التوصل للمتهمين بزمن قياسي.

وثمَّنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، تعاون القيادة العامة لشرطة الشارقة، عبر شرطة كلباء، وتتوجه لهم بالشكر والتقدير والامتنان.

 

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