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ختام منتدى الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في البحث عن المياه‎ بالغردقة

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ختام منتدى الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في البحث عن المياه‎ بالغردقة ختام منتدى الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في البحث عن المياه‎ بالغردقة

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”

اختتمت أعمال المنتدى الدولي، حول ندرة وحصاد المياه والتحكم في المناطق شبه الجافة، والذي أقيم على مدى 4 أيام في الغردقة، ونظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” والمركز الإقليمي للاستشعار عن بعد لبلدان شمال افريقيا، والمجلس العربي للمياه، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية.

وناقش المنتدى عدد من أبحاث العلماء والباحثين في مجال المياه ونتائج البحوث حول ندرة المياه وسبل تجميعها، والتعرف على أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال، وخاصة تقنية النانو وإزاحة الملوحة، من أجل وضع السياسيات الناجحة لمعالجة المشاكل المترتبة على سوء تدبير المياه.

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