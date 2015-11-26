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خيرى رمضان يشيد بالصلح بين خالد صلاح وأديب:مصر فى حاجة إلى تكاتف إعلامييها

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خيرى رمضان يشيد بالصلح بين خالد صلاح وأديب:مصر فى حاجة إلى تكاتف إعلامييها خيرى رمضان يشيد بالصلح بين خالد صلاح وأديب:مصر فى حاجة إلى تكاتف إعلامييها
أشاد الإعلامى خيرى رمضان، بالصلح بين الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" والإعلامى عمرو أديب.

وقال رمضان، خلال تقديمه برنامج "ممكن" على فضائية "سى بى سى" تعليقاً على ما نشره أديب عبر تويتر: "تم الصلح بينهما وكان شيطان وراح، ولا فرصة للذين يصطادون فى الماء العكر" قائلاً: "شكراً وبرافو يا عمرو، هو ده عمرو اللى أنا قلت إنه لن يقبل بأن المسألة تكمل كده، وهتف فى آخر التغريدة تحيا " معقّبًا: "وعشان تحيا مصر لازم إعلاميينها الكبار يبقوا إيد واحدة".

وأشار رمضان، إلى استقبال خالد صلاح لذلك بقوله: "أحب الناس إلى قلبى هو عمرو أديب، ومصر محتاجة لنا فى مشاكل أكبر من كده" مُعقّبًا: "هو ده اللى توقعته من خالد صلاح".

وأضاف رمضان: "لا يجب أن نعطى فرصة للأشرار الذين يريدون هذه الفرقة، ولازم أبناء مصر اللى بيحبوا البلد دى يبقوا إيد واحدة، ومايفكروش فى حاجة تانية غير إننا نكون جزء من هذه الدولة، ويجب أن نحميها وندافع عنها من أجل هذا الشعب".

وتابع: "ربنا قدرنا أن نجلس فى هذا المكان ويكون لنا هدف وحيد وهو مصر ولا شئ غيرها، وهى فى أمس الحاجة إلى تكاتف إعلامييها.. تحية لعمرو أديب وخالد صلاح، والموضوع انتهى ومش عاوزين نتكلم فيه.. لحظة شيطان وتقييم خاطئ ورد فعل غاضب.. خلصنا، الاتنين فى منصتين مهمتين جدًا، عمرو أديب هو القائد فى أوربت والقاهرة اليوم، وخالد صلاح فى اليوم السابع".


>فى أقل من 24 ساعة.. عمرو أديب وخالد صلاح يطويان صفحة الخلاف.. "أديب" يعلن التصالح عبر "تويتر".. ويؤكد: "كان شيطان وراح".. و"صلاح" يرد: مصر تحتاجنا جميعا

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