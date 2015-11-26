بوتين: إسقاط تركيا للمقاتلة "خيانة" وعليها وقف شراء النفط من داعش

طالب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بتشكيل تحالف أكبر من الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى، وتابع:" نتعاطي باحترام مع التحالف الذي تقوده واشنطن ويعلم مكان تواجد مقاتلاتنا".

وقال "بوتين"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بموسكو مع نظيره الفرنسى، إن الإرهابيين في سوريا يهربون النفط إلى تركيا ليلا ونهارا من خلال الصهاريج، وعلى تركيا وقف شراء النفط من التنظيم الإرهابى "داعش".

وحول إسقاط إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية، أوضح "بوتين":" لم نتوقع أن تهاجم تركيا مقاتلاتنا وهذه خيانة ونستبعد عدم معرفتها لها"، مشيراً إلى أن نشر منظومة إس 400 الصاروخية مهمة لإسقاط الطائرات المعادية"، لافتاً إلى أن بلاده ستواصل دعم الجيش السورى كون بشار الأسد حليفه فى الحرب على الإرهاب.

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