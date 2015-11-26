بالفيديو المهمة الأوروبية – النني يسجل ' رايح جاي ' في فيورنتينا.. ويقود بازل للتأهل

سجل محمد النني هدفا أكد به تأهل بازل إلى دور الـ32 الثاني في الدوري الأوروبي بعدما تعادل الفريق السويسري مع فيورنتينا إيجابيا بهدفين لكل فريق.

واستضاف بازل منافسه فيورنتينا يوم الخميس في إطار الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي بملعب سانت جاكوب بارك لحساب المجموعة التاسعة.

وتأخر بازل في النتيجة بهدفين دون رد، قبل أن ينجح الفريق السويسري في قلب الطاولة وإدراك التعادل الذي ضمن تأهلهم للدور التالي.

وياتي هذا السيناريو مشابه لما حدث في لقاء الذهاب حيث تأخر بازل بهدف قبل أن يقلب الطاولة ويفوز بهدفين لهدف وسجل النني آنذاك الهدف الثاني.

افتتح الفريق الإيطالي أهداف المباراة في الدقيقة 23 عن طريق فيديريكو بيرنارديسكي، قبل أن يطرد لاعب الفيولا فاكوندو رونكاليا مباشرة بعد ذلك بثلاث دقائق بعد تعديه على لاعب بازل بالكوع.

ولكن في الدقيقة 26 عاد فيديريكو بيرنارديسكي وسجل الهدف الثاني الشخصي له وللفيولا.

وفي الدقيقة 40 نجح ماريك سوتشي في تقليص الفارق لأصحاب الأرض.

قبل أن يسجل النني هدف التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 74 وهو هدف مشابه لذلك الذي سجله أمام الفريق الإيطالي في لقاء الذهاب.

بتلك النتيجة ضمن بازل التأهل في صدارة المجموعة بعد تصدره لها برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن فيورنتينا وبذلك تصب المواجهات المباشرة في مصلحة الفريق السويسري.

فيما يأتي فريق ليخ بوزنان البولندي ثالثا بخمس نقاط بالتساوي مع بيلينينسيش البرتغالي وذلك بعد تعادلهما سلبيا في ذات التوقيت بدون أهداف.

يذكر أن المباراة النهائية للبطولة ستقام في ملعب بازل في الثامن عشر من شهر مايو من العام المقبل.

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