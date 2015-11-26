افتتاح المؤتمر الدولى السابع للجمعية الطبية البيطرية المصرية بجامعة القناة

افتتح الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات المؤتمر الدولي السابع للجمعية الطبية البيطرية المصرية لعلم الطفيليات.

تم ذلك بالتعاون مع قسم الطفيليات بكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، والذى يقام تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس الموتمر، و الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمود الصيفى، والمقرر الدكتور أحمد محمد حسن وكيل الكلية والدكتور حمدى الجوادى نائب رئيس الجمعية وأمين الموتمر د احمد أنور السيد والدكتور محمد جمال عبد المنعم رئيس قسم الطفيليات .

ويشارك فى المؤتمر أستاذة وعلماء فى تخصص الطفيليات بكليات الطب البيطري بالجامعات ومراكز البحوث والنقابة العامة لأطباء بيطريين مصر وطلاب الكلية الطب البيطري من جميع الفرق المختلفة،، وبدا الموتمر فعالياته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العريس من القضاة والشرطة والجيش والمدنيين .

>ونقل الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة تحيات الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة للمشاركين بالمؤتمر متمنيا التوفيق وان يخرج الموتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ وتخدم الطب البيطري .

وقال الدكتور أبو النور أن موضوع الموتمر هام جدا نحو مصر آمنة صحيا فالمشكلة إننا نأكل ونشرب الضار أكثر من المفيد وان الثقافة الغذائية ضعيفة لدى كثير من المواطنين ولابد أن يكون الغذاء امن صحيا وكذلك المشروبات وأضاف أن الطب البيطري له دور كبير فى ذلك كما أن الأمراض الطفيلية من المشاكل الكبيرة التي تنعكس على صحة الإنسان ويتم صرف أموال كبيرة عليها مما يؤثر على الاقتصاد القومي ،، وتحدث الدكتور عاطف أبو النور عن المشاكل البيئة التي يمكن حلها عن طريق التعاون بين القطاعات مع القطاع البيطري .

وقال الدكتور إبراهيم فارس رئيس الموتمر وعميد كلية الطب أن الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان مؤكدا أن البحث العلمي يتجه إلى الطب البيطري وتحدث عن التعاون المثمر بين الكلية والجمعية المصرية البيطرية للطفيليات .

ووجه الدكتور محمود الصيفي رئيس الجمعية الشكر لجامعة قناة السويس وسرد تاريخ الجمعية التي أنشئت عام 1999 بمدينة الإسماعيلية وضمت علماء أفاضل من كليات الطب البيطري والدور الذي تلعبه بالتعاون مع قسم الطفيليات بكلية الطب البيطري وتمنى للجميع مؤتمرا ناجح .

وأكد الدكتور حمدي الجوادى نائب رئيس الجمعية على حسن التعاون بين الجمعية والقسم وان الجمعية تحتفل فى أول ابريل القادم بمرور 16 عاما على تأسيس الجمعية وهى جمعية ثقافية علمية واجتماعية ودينية تثرى المجتمع بأفكار العلماء لحل مشاكل البيئة والمجتمع لدفع قاطرة التنمية وبدون تعليم وبحث علمي لن تدفع القاطرة للأمام وان العلم مفتوح لكل الإفراد وكل منا يقدم لبنة فى هذا المجتمع .

>وقام طلبة وطالبات الفرقة الثالثة بطب بيطري القناة قدموا من خلالها الشكر لعميد الكلية والأساتذة لإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة فى الموتمر الذي يدعم الفكر العلمي والبحثي لديهم واكتساب مهارات تؤهلهم لان يكونوا قادة فى المستقبل .

وألقى الدكتور وسيم السيسى أستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة القاهرة المحاضرة الأولى بالمؤتمر عن الطب فى مصر القديمة مؤكدا أن قوة مصر فى وحدة شعبها وان مصر محروسة ولن يقدر احد عليها .

>والمحاضرة الثانية للدكتور أسامة حسن عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل كلية الهندسة بجامعة عين شمس والذي تحدث عن أساليب الحد من حوادث الطرق



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