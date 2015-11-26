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لقاء جماهيرى لمحافظ سوهاج بأهالى عرابة أبو دهب لمناقشة احتياجات القرى

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لقاء جماهيرى لمحافظ سوهاج بأهالى عرابة أبو دهب لمناقشة احتياجات القرى لقاء جماهيرى لمحافظ سوهاج بأهالى عرابة أبو دهب لمناقشة احتياجات القرى
شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة سوهاج، وهم النائب ممدوح مقلد، والنائب أحمد نشأت، والنائب علاء مازن، لقاءا جماهيريا مع أهالي قرية عرابة أبو الدهب بمركز سوهاج.

وأكد المحافظ أن المحافظة تبذل قصاري جهدها للنهوض بالقرى، وتوفير ما تحتاج إليه من خدمات فى مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والخدمات الأخرى.

وقال المحافظ: إننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطن فى قرى ومدن المحافظة، ومن خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التي يعاني منها المواطن .
>وقرر المحافظ تكليف مديرية الصحة بسوهاج بتوفير الكوادر البشرية التي تحتاج إليها مستشفي عرابة أبو الدهب وخاصة من سكان القرية لتقديم الخدمات الصحية التي تحتاج إليها القرية والقرى المجاوورة لها .

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