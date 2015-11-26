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بالصور.. بدء مؤتمر الطب التكاملى بأسوان بحضور وزير التنمية المحلية

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بالصور.. بدء مؤتمر الطب التكاملى بأسوان بحضور وزير التنمية المحلية بالصور.. بدء مؤتمر الطب التكاملى بأسوان بحضور وزير التنمية المحلية
انطلقت منذ قليل، فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر السنوى للطب التكاملى بمدينة أسوان، والذى تنظمه جامعة أسوان بالتعاون مع جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، واللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد الأمين رئيس جامعة النيلين السودانية، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى بقنا، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط.

واستهل المؤتمر فعالياته بعزف السلام الجمهورى لجمهورية العربية، وكلمات حول أهم إنجازات الطب الحديث.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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