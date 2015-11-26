قاضى عسكرى لبنانى يتهم لبنانيين اثنين وسوريا بالانتماء إلى داعش والنصرة

أصدر قاضى التحقيق العسكرى فى لبنان فادى صوان اليوم الخميس 3 قرارات اتهامية بحق لبنانيين اثنين وسورى بجرم الانتماء الى "داعش" و"النصرة" وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة .

وقال مصدر رسمى لبنانى إن القاضى صوان أصدر اليوم، ثلاثة قرارات اتهامية أحال بموجبها ثلاثة متهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة، بعدما أصدر مذكرة القاء القبض فى حق كل منهم فى جرائم الإرهاب.

وتنوعت الاتهامات بين القيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة ومواد متفجرة والقتل ومحاولة القتل والتخريب.