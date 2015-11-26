نائب رئيس وزراء روسيا: نفط داعش يصب أمواله في جيوب المستفيدين من إسقاط الطائرة

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين، أن إيرادات تصدير النفط من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” تصب في جيوب المسئولين عن إسقاط الطائرة الروسية “سوخوي–24″.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال روجوزين في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أوردتها وكالة أنباء “سبوتنيك”: “تعلمون ردة فعل قيادتنا وشعبنا على العمل الإرهابي ضد قواتنا التي تقوم بعملية عسكرية في سوريا ضد الإرهاب، إنها طعنة جبانة في الظهر بالمعنى الحرفي والمجازي، فالطائرة كانت تشارك في عملية على الأراضي السورية وتشن ضربات ضدَّ مجموعات الإرهابيين على أسس قانونية”.

وأضاف: “نرى أن لدى تركيا مصلحة مباشرة في الحفاظ على الوضع الحالي، أي سيطرة تنظيم “داعش” على أقاليم ومناطق واسعة في سوريا، خاصة حقول النفط”، واصفا ردود فعل بعض الدول على التصرف التركي، بعد إسقاط أنقرة للطائرة الروسية في سوريا، بالتصرفات الجبانة.

وأكد روجوزين أن الهجوم على الطائرة الروسية هو عمل إرهابي ضد القوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى أن إمدادات النفط من سوريا إلى تركيا أخذت حجما كبيرا لأن هذه الإمدادات تقدر بمليارات الدولارات، قائلا : “إن هذه المليارات أودعت في حسابات الأشخاص الذين أمروا بإسقاط الطائرة الروسية “سوخوي ــ 24 “.