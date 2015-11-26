أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نائب رئيس وزراء روسيا: نفط داعش يصب أمواله في جيوب المستفيدين من إسقاط الطائرة

Google+ Print
نائب رئيس وزراء روسيا: نفط داعش يصب أمواله في جيوب المستفيدين من إسقاط الطائرة نائب رئيس وزراء روسيا: نفط داعش يصب أمواله في جيوب المستفيدين من إسقاط الطائرة

دميتري روجوزين- أرشيفية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين، أن إيرادات تصدير النفط من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” تصب في جيوب المسئولين عن إسقاط الطائرة الروسية “سوخوي–24″.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال روجوزين في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أوردتها وكالة أنباء “سبوتنيك”: “تعلمون ردة فعل قيادتنا وشعبنا على العمل الإرهابي ضد قواتنا التي تقوم بعملية عسكرية في سوريا ضد الإرهاب، إنها طعنة جبانة في الظهر بالمعنى الحرفي والمجازي، فالطائرة كانت تشارك في عملية على الأراضي السورية وتشن ضربات ضدَّ مجموعات الإرهابيين على أسس قانونية”.

وأضاف: “نرى أن لدى تركيا مصلحة مباشرة في الحفاظ على الوضع الحالي، أي سيطرة تنظيم “داعش” على أقاليم ومناطق واسعة في سوريا، خاصة حقول النفط”، واصفا ردود فعل بعض الدول على التصرف التركي، بعد إسقاط أنقرة للطائرة الروسية في سوريا، بالتصرفات الجبانة.

وأكد روجوزين أن الهجوم على الطائرة الروسية هو عمل إرهابي ضد القوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى أن إمدادات النفط من سوريا إلى تركيا أخذت حجما كبيرا لأن هذه الإمدادات تقدر بمليارات الدولارات، قائلا : “إن هذه المليارات أودعت في حسابات الأشخاص الذين أمروا بإسقاط الطائرة الروسية “سوخوي ــ 24 “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا