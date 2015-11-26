50عسكريًا أمريكيًا يصلون لعين العرب لتدريب الأكراد في سوريا

أكدت لجان تنسيقية في سوريا، وصل 50 عسكريًا أمريكيًا إلى مدينة عين العرب “كوباني” شمال سوريا، في الأيام القليلة الماضية عبر تركيا.

وذكرت اللجان أن “نحو 50 عسكريًا أمريكيًا، بينهم ضباط، وصلوا إلى داخل الأراضي السورية، بهدف تدريب مقاتلين أكراد “البشمركة” لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وأضافت ‘‘ أن ذلك يأتي ضمن الخطة الأمريكية لإرسال جنود إلى الشمال السوري بهدف تدريب مقاتلي الوحدات الكردية، في حين سبقهم قبل فترة قصيرة عدد أقل من الجنود إلى مدينة القامشلي التي تسيطر عليها وحدات مقاتلة من حزب العمال الكردستاني، فرع سوريا في شمال شرق سوريا’’.

وأكد البيت الأبيض، سابقَا أن عدد العسكريين الذين سوف ترسلهم واشنطن إلى سوريا أقل من خمسين عنصرًا، ومهاتهم هناك لن تكون قتالية.