بالفيديو.. الكنيسة: لولا وصية الأنبا إبراهام بدفنه فى القدس ما سافر البابا

قال الأب بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة، تعليقًا على سفر البابا تواضروس إلى القدس، إن الكرسى الأورشليمى يعتبر الرجل الثانى فى المجمع المقدس، موضحًا أنه لو كانت هناك سهولة فى التواصل لحضر كل أعضاء المجمع المقدس صلاة الجنازة على الأنبا إبراهام.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى محمود سعد، أنه كان سيصبح هناك ملامة للشعب القبطى لو كان البطريرك لم يصلِ على المطران، مشيرًا إلى أن وصية الأنبا إبراهام أن يتم دفنه بالقدس، ولولا وصية الأنبا إبراهام ما سافر البابا، مؤكداً أن الزيارة ليست دينية ولا سياحية ولا لها أى معنى آخر غير أنها رئاسة جنازية.

وأشار بولس حليم، إلى أن الكنيسة القبطية تتصرف من منطلق رعوى ووطنى فقط لا غير، ولا تحسب خطواتها بطريقة سياسية، مضيفاً أن المصريين لديهم وعى كبير باستحالة أن يكون هناك تغيير فى الموقف إطلاقًا، وجموع الأقباط متفقين على موقف الكنيسة الثابت والمعلن.