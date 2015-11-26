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أبو تريكة: قلبى دفعنى للمشاركة فى احتفالية الأهلى ولو تصرفت بعقلانية لن أحضر

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أبو تريكة: قلبى دفعنى للمشاركة فى احتفالية الأهلى ولو تصرفت بعقلانية لن أحضر أبو تريكة: قلبى دفعنى للمشاركة فى احتفالية الأهلى ولو تصرفت بعقلانية لن أحضر
أكد محمد أبو تريكة نجم الأهلى ومنتخب السابق، أن علاقته بالقلعة الحمراء، لا تساوى ملايين الدنيا، موضحاً أنه طوال مشواره لاعباً بالفريق الأول جدد ثلاث مرات على بياض، ورفض عروض احتراف خارجية، نظراً لحبه للكيان ولجماهيره.

وتابع أبو تريكة حديثه لقناة "إم بى سى 2" مشيراص إلى أن جميع مواقفه مع الأهلى كان يتعامل بها بـ"قلبه" وليس "عقله" قائلاً: "الناس بتقول لازم تستعمل عقلك فى بعض المواقف، لكن فى بعض المواقف لما يكون العقل والقلب بالتساوى، فالقلب بيرجح الكفة، وأنا كنت بتعامل فى جميع مواقفى مع الأهلى بالقلب، وأنا حضرت النهاردة بتصرف قلبى وليس عقلى، لأن العقل يقول لأ ما تروحش، لكن ده النادى اللى صنع اسمى".

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