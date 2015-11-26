مصرع موظف فى انقلاب سيارة تابعة لقطاع كهرباء الوادى الجديد بالفرافرة

لقى شخص مصرعه فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفرافرة غرب الموهوب بالوادى الجديد نتيجة السرعة الزائدة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة المركزى وتحرير محضر بالحادث .

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بانقلاب سيارة مصلحية تابعة لقطاع الكهرباء بمركز الفرافرة، مما أسفر عن مصرع أحد الموظفين بالقطاع ويدعى إبراهيم موسى على 45 سنة موظف بشركة الكهرباء بمركز الفرافرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة وتحرر محضر بالحادث واحيل إلى النيابة العامة.