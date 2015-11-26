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مقتدى الصدر يصف جون كيرى بـ "الإرهابى"

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مقتدى الصدر يصف جون كيرى بـ "الإرهابى" مقتدى الصدر يصف جون كيرى بـ "الإرهابى"
وصف الزعيم الشيعى مقتدى الصدر اليوم الخميس وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بــ "الارهابى ".

ونقل موقع الصدر فى معرض رده على وصف كيرى "ثورة السكاكين" بأنها "عمل ارهابي" قوله "لا حاجة لنا برأيه السخيف هذا والمنحاز فليس من حقه تصنيف من هو الارهابى ومن هو المحق".

وأضاف الصدر، أن "الارهابى لا تؤخذ بشهادته، وخصوصاً بعد الالتفات إلى أن اسرائيل الإرهابية هى الابن المدلل لأمريكا الارهابية" مشيرا أن "هذا التصريح يشكل غطاء على جرائم الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى وأرضه المغتصبة".
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