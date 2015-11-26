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ضبط “سعودي” يهرب أدوية أسنان بنصف مليون جنيه بالمطار

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ضبط “سعودي” يهرب أدوية أسنان بنصف مليون جنيه بالمطار ضبط “سعودي” يهرب أدوية أسنان بنصف مليون جنيه بالمطار

 

إحباط تهريب أدوية أسنان

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أحد الركاب السعوديين لكميات كبيرة من أدوية الأسنان، لبيعها في السوق المصري، والاستفادة بفارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وصرح مصدر بالمطار، أن مأموروا الجمرك صلاح محمد ونميري عبد الرحمن، اشتبهوا في الراكب السعودى لدى عودته من جدة، وبتفتيشه أمام شعبان نعمان وهاشم أحمد حسن، تبين إخفاؤه لكمية كبيرة من أدوية الأسنان، والتي قدرت قيمتها بنحو نصف مليون جنيه.

أمر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب، وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك.

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