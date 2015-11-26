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محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأفغاني

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محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأفغاني محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأفغاني

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم  اتصالا هاتفيا من الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

تم خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفغانستان في مختلف المجالات خاصة المبادرات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تنفذها دولة الامارات في أفغانستان وبشكل خاص في مجالي الرعاية الصحية والتعليم.

وتناول الجانبان مجمل الأحداث والتطورات في المنطقة والجهود المعنية بمحاربة الارهاب والتطرف .. وأكدا الخطورة التي قد تشكلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار الدول والشعوب ما لم يكثف المجتمع الدولي جهوده وتعمل الدول على تعزيز التنسيق فيما بينها للقضاء على هذه الآفة التي تهدد السلم والأمن العالميين.

وتبادل الطرفان خلال الاتصال أيضا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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