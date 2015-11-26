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«النادي الإعلامي الدنماركي» يطلق أول دليل للإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين

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«النادي الإعلامي الدنماركي» يطلق أول دليل للإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين «النادي الإعلامي الدنماركي» يطلق أول دليل للإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين

ألبرت شفيق وأحمد خير وعماد سيد

نظم النادي الإعلامي الدنماركي، مؤتمرًا صحفيًا، حول «الارشادات التحريرية للصحفيين المصريين»، بحضور عددٍ من رموز الإعلام المصري.

حضر المؤتمر عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة، بينهم الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، وعمرو الكحكي مدير تلفزيون النهار، وألبرت شفيق رئيس مجلس إدارة شركة «ONA»، والكاتب أحمدي الدريني، ورئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، والإعلامية ريم ماجد،  والإعلامي عبد الناصر حسن، والصحفي تامر أبوعرب، والإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي عماد سيد.

تم مناقشة مبادرة «ميديا توبيا»، التي أطلقها معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، برئاسة محمد سعيد محفوظ.

المراسل: عمر جمال

 

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