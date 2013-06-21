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80% من مصابي حساسية الأنف من الأطفال والمراهقين

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80% من مصابي حساسية الأنف من الأطفال والمراهقين 80% من مصابي حساسية الأنف من الأطفال والمراهقين

تصيب حساسية الأنف 20% من المواطنين خاصةً الأطفال والمراهقين، 80% من الحالات تبدأ فى مرحلة الطفولة، حيث يعانى منها حوالى 25% من أطفال العالم،
> تختلف نسبة حدوثها من بلد لآخر.

يقول د.مجدى بدران استشارى الأطفال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة- زميل معهد الطفولة – جامعة عين شمس أنه دراسة أوربية على 646.9 حالة تبين أن 19% فقط يعرفون حقيقة إصابتهم بحساسية الأنف، وأن تشخيصها تم فى 45% فقط من الحالات، وأنها تنتشر بمعدلات التالى:
> - 17% فى إيطاليا.
> - 29% فى بلجيكا.
> - 26% فى بريطانيا.
> - 40% فى أوربا الشرقية.
> - 20% من البالغين و40% من الأطفال فى أمريكا.
> - 23% فى كل أوربا•

أشار بدران إلى أن نسب الإصابة بالحساسية فى ازدياد وفى الغرب تضاعفت نسب الإصابة ثلاث مرات فى القرن العشرين.

أكد على أن الوراثة تلعب دوراً هاماً فى الإصابة بحساسية الأنف، تبدأ الإصابة بحساسية الأنف من داخل الرحم، فإذا كان الأب أو الأم لديهما أى من أنواع الحساسية سواء أنفية أو جلدية أو صدرية تصبح نسبة حدوثها فى الأجنة بين 10 إلى 20%.

أما إذا كان الأبوان يعانيان من حساسية الأنف، فتصبح نسبة حدوثها فى الجنين بين 20 إلى 40%، أن البيئة لها دور الأكبر فى حدوث حساسية الأنف.

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مصر 365