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نظرة أبوتريكة فى الأرض أثناء حواره مع مذيعة "أم بى سى" تثير اعجاب رواد تويتر

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نظرة أبوتريكة فى الأرض أثناء حواره مع مذيعة "أم بى سى" تثير اعجاب رواد تويتر نظرة أبوتريكة فى الأرض أثناء حواره مع مذيعة "أم بى سى" تثير اعجاب رواد تويتر
أثار ظهور النجم محمد أبو تريكة، التليفزونى، خلال حفل "صلة" الذى يقيمه النادى الأهلى بسفح الأهرامات، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لا سيما أنه الماجيكو ابتعد عن الظهور التليفزيونى خلال الفترة الماضية، فيما تم تدشين عنوان باسمه دخل ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة.

وسيطرت طريقة حديث أبو تريكة مع المذيعة، على ما كتبه رواد "تويتر" عبر الهاشتاج، حيث وصفوه بالخجول، لا سيما أن تريكة كان ينظر إلى الأرض أثناء حديثه.
>وكتبت إحدى المشاركات فى الهاشتاج، مشيدة بنظرة أبو تريكة إلى الأرض بقولها : "وعشان الاهلي مجبش غير أبوتريكة.. فخر لاعيبة باصص فى الأرض ومش بيبص للمذيعة".

أما أخرى تدعى أمانى فعلقت بقولها: "الجدير بالذكر أن احترام أبو تريكة وخجله ونظرته للأرض طول الوقت وهو بيكلم المذيعة حاجة كدا تُدرس.. أبوتريكة خلصت فيك كل الكلام".

من جانبه علق عمر حسنى على نظرة أبو تريكة، قائلاً :" عايز تعرف يعنى إيه أخلاق يعنى إيه احترام يعنى تتفرج على أبو تريكة وهو بيكلم المذيعه وهو ينظر للأرض".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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