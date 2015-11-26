مصدر: حالة طبيب الإسماعيلية غير مستقرة بالعناية المركزة بالمستشفى الجامعى

قال مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية الجامعى أن حالة المريض عفيفى حسن عفيفى طبيب بيطرى غير مستقرة داخل العناية المركزة بالمستشفى.

وكان المريض تم القبض عليه فور وصول بلاغ تليفونى إلى معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، يفيد بتواجد بعض من الأشخاص يقومون ببيع وترويج الأقراص المخدرة، أمام صيدلية الدكتورة (ريم يوسف) بالمحطة الجديدة، وأنهم يحتفظون بها داخل سيارة فيرنا سماوى اللون تحمل أرقام (113257) ملاكى الإسماعيلية.

على الفور انتقل الضابط والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، وفور وصولهم شاهدوا 3 أشخاص أمام الصيدلية، فر منهم اثنان هاربين، وتوجه الثالث إلى داخل الصيدلية، وبدخول الضابط للصيدلية لسؤال الثالث عن الشخصين الذين كانوا برفقته، أفاد بأنه لايعرفهم، وبسؤاله عن شخصيته تبين أنه يدعى (عفيفى حسن عفيفى محمد) 48 سنة طبيب بيطرى مقيم الشيخ زايد وأن الصيدلية ملك زوجته (ريم أحمد محمد يوسف) 30 سنة طبيبة مقيمة الشيخ زايد.

وبسؤاله عن السيارة المتواجدة أمام الصيدلية أكد أنها ملك زوجته فطلب الضابط منه إحضار أوراقها وتم اصطحابه إلى قسم أول وفور وصوله القسم حضرت زوجته الطبيبة بأوراق ملكية السيارة وحال تواجدهما بالقسم سقط الطبيب مغشيا عليه وأفادت زوجته أنه يعانى من أمراض القلب وسبق وتم تركيب دعامات له بالقلب تم الاتصال بالإسعاف ونقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإنقاذه .