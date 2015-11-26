قصر ثقافة الطفل بقنا يناقش الحقوق الدستورية لذوى الاحتياجات الخاصة

نظم قصر ثقافة الطفل بقنا اليوم، محاضرة بعنوان "الحقوق الدستورية الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة" بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع للبنات بقنا، وذلك فى إطار المحاضرات التثقيفية لذوى الاحتياجات الخاصة، حاضر فيها الدكتور خالد عبد الرحمن، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى.

وأكدت جيهان رمزى، مدير قصر ثقافة الطفل بقنا، بأن هذه المحاضرة تأتى ضمن برنامج التمكين الثقافى الذى ينفذه فرع ثقافة قنا، وأنها تهدف إلى تعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بحقوقهم الدستورية وواجباتهم، مضيفةً بأن تلك الفعاليات تهدف إلى تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من الاندماج، واكتساب الثقة بأنفسهم، وإكساب المجتمع الثقة بهم، وتوسيع آفاق التفاعل الاجتماعى من مختلف الفئات والهيئات كسرًا لطوق العزلة والهامشية التى قد يستشعرها المعاق.

ومن جانبها، قالت مروة محمد عوض، المسئولة الإعلامية بقصر ثقافة الطفل، والمشرفة على تلك المحاضرات، إن تلك الفعاليات والمحاضرات تأتى فى إطار اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يؤكد الدستور على ضمان الفرص التعليمية المتكافئة لجميع الأصحاء والمعاقين منهم، كما صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 متضمنا فصلا خاصا عن رعاية الطفل ذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيله، ودور الدولة والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية فى تقديم الخدمة التعليمية للطفل ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت المسئولة الإعلامية أن تلك الفعاليات الثقافية من شأنها إعداد ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، وتحويلهم من قوى معيلة إلى قوى منتجة ومؤثرة فى المجتمع، وذلك من خلال تدريبهم وتثقيفهم وتأهيلهم اجتماعيًا ومهنيًا وإشراكهم فى كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية.