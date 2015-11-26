أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مديرية التموين بالعاشر تضبط 185 ألف كرتونة تونة بدون إفراج صحى

Google+ Print
بالصور.. مديرية التموين بالعاشر تضبط 185 ألف كرتونة تونة بدون إفراج صحى بالصور.. مديرية التموين بالعاشر تضبط 185 ألف كرتونة تونة بدون إفراج صحى
تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان، والطب البيطرى اليوم، من ضبط مضرب أرز يقوم بمزاولة نشاط تعبئة مواد غذائية واستيرادها من الخارج، وضبط كمية كبيرة من لحم التونة المستوردة بدون إذن إفراج صحى وبدون مستندات بكمية قدرها 18529 كرتونة، بإجمالى 140 طنًا، كما تم ضبط كمية 100 شيكارة من السكر بحوالى 5 أطنان وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وأكد الدكتور أشرف حجازى، مدير إدارة الطب البيطرى، وكمال البلتاجى رئيس إدارة تموين العاشر، أنه أسفرت حملة تموينية مفاجئة اليوم عن ضبط كمية من الأسماك منتهية الصلاحية بداخل إحدى الثلاجات بالمنطقة الصناعية سى 6 بالعاشر، وتم التحفظ على الكمية وقدرها 3 أطنان و700 كيلو وتحرر محضر للنيابة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد