بالصور.. مديرية التموين بالعاشر تضبط 185 ألف كرتونة تونة بدون إفراج صحى

تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان، والطب البيطرى اليوم، من ضبط مضرب أرز يقوم بمزاولة نشاط تعبئة مواد غذائية واستيرادها من الخارج، وضبط كمية كبيرة من لحم التونة المستوردة بدون إذن إفراج صحى وبدون مستندات بكمية قدرها 18529 كرتونة، بإجمالى 140 طنًا، كما تم ضبط كمية 100 شيكارة من السكر بحوالى 5 أطنان وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وأكد الدكتور أشرف حجازى، مدير إدارة الطب البيطرى، وكمال البلتاجى رئيس إدارة تموين العاشر، أنه أسفرت حملة تموينية مفاجئة اليوم عن ضبط كمية من الأسماك منتهية الصلاحية بداخل إحدى الثلاجات بالمنطقة الصناعية سى 6 بالعاشر، وتم التحفظ على الكمية وقدرها 3 أطنان و700 كيلو وتحرر محضر للنيابة.



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