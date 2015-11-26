بالصور..ندوة إعلامية عن الحفاظ على البيئة لتلاميذ المدارس بالوادى الجديد

عقد مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد ندوة إعلامية عن الحفاظ على البيئة وكيفية التخلص الآمن من المخلفات والتى تم عقدها بمدرسة الشعراوى للتعليم الأساسى بالخارجة، والتى حاضر فيها المهندس محمد عطيتو من جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وإسراء عادل نفد وجريس شنودة وبحضور منصور أحمد عباس مدير إدارة المدرسة وحسنة أبو الطاهر مسئول الأنشطة البيئية بالمدرسة ومحمود عبد الحميد ونعمات خليل أحمد وسيدة محمد شريف مشرفى الأنشطة وعدد كبير من طلاب وتلاميذ المدرسة .

وتحدث المهندس محمد عطيتو عن ثقافة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات وعزل المخلفات، تمهيدا للاستفادة منها فى عمليات التدوير لاستخدامها فى الأغراض البيئية الأخرى فى عدة صناعات مفيدة ومنها صناعة الكمبوست الحيوى مؤكدا أن ثقافة الحفاظ على نظافة البيئة من أهم السلوكيات التى يجب أن يتحلى بها كل أفراد المجتمع وخاصة طلاب المدارس باعتبارهم قادة الأجيال القادمة فى المستقبل.

وأكد منصور عباس مدير إدارة المدرسة، أن مدرسة الشعراوى قد حققت مراكز متقدمة على مستوى المديرية فى مجال الحفاظ على البيئة من خلال عدة فعاليات تم تنفيذها، كما حققت المدرسة مركزا متقدما على مستوى الجمهورية باحتلالها المركز الثالث فى آخر المسابقات التى تم تنفيذها فى مجال الانشطة البيئية.

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