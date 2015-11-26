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محافظ سوهاج: بدء الدراسات الهندسية لإنشاء كوبرى لربط جزيرة الشورانية بالمراغة

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محافظ سوهاج: بدء الدراسات الهندسية لإنشاء كوبرى لربط جزيرة الشورانية بالمراغة محافظ سوهاج: بدء الدراسات الهندسية لإنشاء كوبرى لربط جزيرة الشورانية بالمراغة
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بدء إعداد الدراسات الهندسية لإنشاء كوبري يربط جزيرة الشورانية بمدينة المراغة بعد مناشدة الأهالي.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ ونواب دائرة مركز ومدينة المراغة يضم النائب همام العادلي، والنائب جبالي محمد جبالي، والنائب هشام الشطوري والمهندس شعبان قنديل سكرتير عام المحافظة.

وناقش اللقاء الجماهيري مع أهالي الشورانية تلبية طلبات الشباب لإنشاء سور لملعب كرة القدم والذي يخدم شباب الجزيرة حيث أنها تضم 17 نجعا من توابع القرية، كما سيتم توفير الأطباء والإداريين لتحسين الخدمات الصحية التي تقدمها الوحدة الصحية بجزيرة الشورانية كما تم تشغيل العبارة التابعة لمجلس ومدينة المراغة للعمل من أول ضوء للشمس وحتى منتصف الليل لتسهيل حركة نقل المواطنين من وإلي الجزيرة خاصة في الأوقات المتأخره من الليل.

وكان المحافظ قد زار قرية الشورانية وألتقي بأهالي وشباب القرية بمركز الشباب في حضور النواب، كما تفقد مستشفي المراغة المركزي، واطمئن علي سير العمل داخل المستشفي وألتقي بالسادة الأطباء والعاملين.

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مصر 365