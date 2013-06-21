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ما أعراض الشد العضلى الذى يصيب العضلات الموازية للعمود الفقرى؟

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ما أعراض الشد العضلى الذى يصيب العضلات الموازية للعمود الفقرى؟ ما أعراض الشد العضلى الذى يصيب العضلات الموازية للعمود الفقرى؟

أرسل قارئ يسأل، ما هى أعراض الشد العضلى فى العضلات الجانبية للعمود الفقرى،وكيف تتغلب تمارين العلاج الطبيعى على المشكلة؟

يعانى المريض بشد فى العضلات الجانبية للعمود الفقرى من ألم شديد فى أسفل الظهر شديدة وتزعجه كثيرا وقد تمتد هذه الآلام الشديدة خلف المقعدة للمريض وأيضا فى الفخذين وهو ما يؤدى إلى عدم القدرة على الوقوف منتصبا وقفة سليمة للجسم بالكامل أثناء المشى، كما يعانى المريض أيضا بنوع من الإحساس بالتنميل فى الظهر وفى الفخذين أيضا.

هذه الأعراض التى أوضحها الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، والذى أضاف أيضا ان علاج هذه الحالة يعتمد بالدرجة الأولى على تدليك الأماكن التى ينتشر بها الشد العضلى بشدة وذلك للعمل على تنشيط الدورة الدموية مما يعمل على تقليل الالتهابات فيها، كما يتم أيضا تعريض الفقرات القطنية للأشعة تحت الحمراء لتنشيط الدورة الدموية، والأهم فى هذه الخطوات إخضاع المريض لتمارين هامة جدا لتقوية عضلات البطن بشكل تدريجى وعلاجى وكل هذه التمارين تتم عن طريق جلسات علاج طبيعى متتالية يحددها الطبيب المختص، كما أن تعاطى فيتامين ب 12 وفيتامينات المغذية لأعصاب يفيد كثيرا فى هذه الحالة.
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