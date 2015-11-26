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أخبار ليبيا اليوم.. "كوبلر" يدعو لتشكيل حكومة وبرلمان جديدين بالبلاد

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أخبار ليبيا اليوم.. "كوبلر" يدعو لتشكيل حكومة وبرلمان جديدين بالبلاد أخبار ليبيا اليوم.. "كوبلر" يدعو لتشكيل حكومة وبرلمان جديدين بالبلاد
ركزت أخبار ليبيا اليوم، على تصريحات المبعوث الأممى إلى ليبيا، بشأن أهمية تشكيل حكومة وبرلمان جديدين، وتناولت أخبار ليبيا اليوم عمليات الجيش الليبى ضد الإرهابيين.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات مارتن كوبلر، التى أكد فيها أنه سيتم منح سنة لصياغة الدستور الليبى، لأنه من المهم تشكيل حكومة وبرلمان جديدين لحل المشاكل فى ليبيا، وأعرب عن تمنيه أن توقع الأطراف الليبية على مسودة الاتفاق السياسى، وإخراج الوضع السياسى فى ليبيا من محنته، موضحا أن مهمته مهمة جدا.


>وركزت أخبار ليبيا اليوم على زيارة المبعوث الأممى لليبيا إلى الإمارات، فى مهمة للتحدث مع دول المنطقة، داعيا الأطراف الليبية لترشيح شخصياتها لمجلس الرئاسة، قائلاً: "لن أقترح أسماء مجلس الرئاسة والوزراء الليبيين، لأن الوضع فى ليبيا متردٍ جدًا، والليبيون يستحقون أفضل من ذلك".

وتناولت أخبار ليبيا اليوم، تشديد كوبلر على أهمية أن توفر الأمم المتحدة الدعم للحكومة الجديدة، داعيًا إلى ضرورة زيادة معدلات إنتاج النفط لتحسين الوضع المعيشى فى ليبيا، عبر هيئة شرعية قوية فى ليبيا، مؤكدا أن الجديدة بحاجة إلى السلاح لمواجهة التحدى الأمنى.

ومن أخبار ليبيا اليوم، قصف مقاتلة "ميج 23" مقرات تنظيمات متطرفة فى مدينة إجدابيا، وتدمير مخازن أسلحة وذخائر تابعة للميليشات الإرهابية، فيما استهدف الطيران العمودى إحدى الجرافات فى منطقة الخبطة الواقعة شرقى منطقة الفتايح المحملة بالأسلحة والذخائر.

وأعلنت قاعدة "بنينا" الجوية، أن الغارات على مدينة إجدابيا، تأتى ردًا على عمليات الاغتيال والتصفية الممنهجة والإبادة المتعمدة لجنود، وضباط، وضباط صف القوات المسلحة الليبية، وشباب مدينه إجدابيا السلفيين، والمدنيين من قِبَل المليشيات الإرهابية.

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مصر 365

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